 Kupa Külliye'de – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Kupa Külliye'de

    Kupa Külliye'de

    Türkiye’ye tarihinde ilk Avrupa Ligi Şampiyonluğu’nu yaşatan Fenerbahçeli basketbolcular, dün Külliye’ye çıktı. Bu dev buluşmada sarı-lacivertli teknik heyet ve yönetim de tam kadro yer aldı.

    Fenerbahçe Basketbol Takımı, Türk spor tarihinde bir ilke imza atarak kazandığı Avrupa Şampiyonluğu Kupası'nı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürdü. Külliye'deki kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı-lacivertlilerle tarihi başarıyı konuşurken, basketbolcuları da tek tek tebrik etti. Kabulde Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler tam kadro yer aldı. 45 dakika süren görüşmede Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üç boyutlu fotografik görüntüleme tekniği kullanılarak üretilen sarı-lacivertli takımın biblolarını takdim etti.

    Bogdan'a o soruyu sordu
    Sarı-lacivertli basketbolcular da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tüm takımın imzasının yer aldığı şampiyonluk tişörtünü verdi. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı ile Fenerbahçe kafilesi arasında neşeli anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obradoviç'e, "Sakın Sırbistan'a dönmeyi düşünme" dedi. Sırp hoca da, "3 yıl sözleşmem var. Gerekirse 5 yıl daha sözleşme yaparım. Hiçbir yere gitmiyorum" karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bogdan Bogdanovic'e de birçok taraftarın merak ettiği soruyu sordu: "NBA'ye gidecek misin?" Yanıt ise, "Bilmiyorum" oldu.

    Keşke iki bayrak birlikte dalgalansa
    , Fenerbahçe Basketbol Takımı ve yöneticileri kabul ettiği görüşmede önemli bir konuya değindi. Beşiktaş'ın şampiyonluğu garantilediği gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılı olan Fenerbahçe Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O hadiseyi gördüm ve çok üzüldüm. Keşke iki kulübün bayrağı yan yana dalgalansa" ifadelerini kullandı.

    Biblolar Obra'dan
    Obradoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tüm takım oyuncularının yer aldığı bibloları armağan etti.



    Saçlar nerede Datome?
    Saha ortasında takım arkadaşı Antic tarafından saçları kesilen Datome, kabulde dikkat çeken isimlerdendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süre baktığı Datome'ye, "Saçların nerede?" diye sordu. Yıldız basketbolcu da, "Antic'te" yanıtını verdi.




    Emre BOL
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:16
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