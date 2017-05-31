Kupa Külliye'de
Türkiye’ye tarihinde ilk Avrupa Ligi Şampiyonluğu’nu yaşatan Fenerbahçeli basketbolcular, dün Külliye’ye çıktı. Bu dev buluşmada sarı-lacivertli teknik heyet ve yönetim de tam kadro yer aldı.
Bogdan'a o soruyu sordu
Sarı-lacivertli basketbolcular da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tüm takımın imzasının yer aldığı şampiyonluk tişörtünü verdi. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı ile Fenerbahçe kafilesi arasında neşeli anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obradoviç'e, "Sakın Sırbistan'a dönmeyi düşünme" dedi. Sırp hoca da, "3 yıl sözleşmem var. Gerekirse 5 yıl daha sözleşme yaparım. Hiçbir yere gitmiyorum" karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bogdan Bogdanovic'e de birçok taraftarın merak ettiği soruyu sordu: "NBA'ye gidecek misin?" Yanıt ise, "Bilmiyorum" oldu.
Keşke iki bayrak birlikte dalgalansa
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol Takımı ve yöneticileri kabul ettiği görüşmede önemli bir konuya değindi. Beşiktaş'ın şampiyonluğu garantilediği gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılı olan Fenerbahçe Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O hadiseyi gördüm ve çok üzüldüm. Keşke iki kulübün bayrağı yan yana dalgalansa" ifadelerini kullandı.
Biblolar Obra'dan
Obradoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tüm takım oyuncularının yer aldığı bibloları armağan etti.
Saçlar nerede Datome?
Saha ortasında takım arkadaşı Antic tarafından saçları kesilen Datome, kabulde dikkat çeken isimlerdendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süre baktığı Datome'ye, "Saçların nerede?" diye sordu. Yıldız basketbolcu da, "Antic'te" yanıtını verdi.
Emre BOL
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:16
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O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
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Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
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