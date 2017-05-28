 Miller Fenerbahçe’de – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Miller Fenerbahçe’de

    Miller Fenerbahçe’de
    Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe'nin Brose Basket'te forma giyen Nicolo Melli dışında ile de anlaştığı iddia edildi. Brose Basket'in Almanya'da şampiyonluğa gittiği ancak bu oyunculara verdiği ücretlerin düşük kalması nedeniyle F.Bahçe'ye geleceleri ileri sürüldü.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
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