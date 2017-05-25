 Nuri: Obra’ya kafayı taktım! – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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HEPSİ
    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Nuri: Obra’ya kafayı taktım!

    Nuri: Obra’ya kafayı taktım!
    Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncumuz , Başantrenörü için ilginç açıklamalarda bulundu. Doğru planlamayla elde edilen başarıyı Türkiye'de F.Bahçe Basketbol Takımı'nın gösterdiğini kaydeden yıldız futbolcu, "Ben de profesyonelce çalışıyorum ama şu an Obradovic'e taktım mesela. İnsan nasıl 9 kez Euroleague kazanır" dedi.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:21
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