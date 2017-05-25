 Köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı

    Köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı

    Tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa’nın 1 numaralı kupasını Türkiye'ye getiren Fenerbahçe'de coşku sürüyor.

    Birçok kentte taraftarların astıkları bayrakların ardından sarı-lacivertli kulüp de İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine dev Fenerbahçe bayrakları astı. Dev Fenerbahçe bayrakları, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan izinle, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine, stat müdürlüğü tarafından asıldı.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:28
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