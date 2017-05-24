NBA’de Udoh isteği

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğunda önemli rol oynayan Ekpe Udoh için eski takımı Golden State Warriors taraftarlarından istek geldi. 30 yaşındaki pivotun geri dönmesi için yönetime istekte bulunan taraftarlar, internet sitelerinde "Udoh geri getirilmelidir. Türkiye'de basketbol anlayışı çok gelişti. Onun tekrar mavi formayla görmek istiyoruz" yorumları yapıldı.