Kupa canavarı!

Basketbol takımının önemli ismi Barış Hersek, kariyerinde son 6 sezonda 3 farklı takımla tam 11 kupa kazandı. 29 yaşındaki forvet, Karşıyaka'da 3, Beşiktaş ve F.Bahçe'de 4'er kupa kaldırdı. Bunların ikisi Avrupa kazanılan kupalar oldu. (Beşiktaş'la Eurochallenge)