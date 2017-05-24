 Kupa canavarı! – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kupa canavarı!

    Kupa canavarı!
    Basketbol takımının önemli ismi Barış Hersek, kariyerinde son 6 sezonda 3 farklı takımla tam 11 kupa kazandı. 29 yaşındaki forvet, Karşıyaka'da 3, Beşiktaş ve F.Bahçe'de 4'er kupa kaldırdı. Bunların ikisi Avrupa kazanılan kupalar oldu. (Beşiktaş'la Eurochallenge)
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kupa canavarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.