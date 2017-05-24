Bu mutluluk Fener’e özel

Obra, birçok Avrupa Ligi şampiyonluğunu yaşamasına rağmen F.Bahçe’deki hislerinin farklı olduğunu söyledi

F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde yaşadıkları şampiyonluğun kariyerinde en özel zaferlerden biri olduğunu söyledi. "Türkiye'deki tüm insanlarla aynı duyguyu taşıyorum. Türkiye'nin ilk Avrupa Ligi şampiyonluğu olması önemli bir şey. Çok büyük bir kulübüz. Bu yüzden bu şampiyonluk çok güzel ve özel oldu" diyen Sırp hoca şöyle devam etti: kadro çok değişmez "Sezon bittikten sonra kadromuzda çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Sezon sonu oturup kontratları inceleyeceğiz. Basketbolu çok seviyorum. Büyük bir motivasyonla sahaya çıkıyorum. Bunu hissetmediğim gün bu işi bırakırım."



Taraftar çok iyi

F.Bahçe taraftarıyla ilgili "Mükemmel" ifadesini kullanan Obradovic, "Harika bir taraftar grubuna sahibiz. Gerçekten çok iyiler. Dörtlü Final'de müthiştiler. Aynı desteği lig maçlarında da bekliyoruz. Taraftarımızın desteğine her zaman minnettarız" diye konuştu.