Bu mutluluk Fener’e özel
Obra, birçok Avrupa Ligi şampiyonluğunu yaşamasına rağmen F.Bahçe’deki hislerinin farklı olduğunu söyledi
Taraftar çok iyi
F.Bahçe taraftarıyla ilgili "Mükemmel" ifadesini kullanan Obradovic, "Harika bir taraftar grubuna sahibiz. Gerçekten çok iyiler. Dörtlü Final'de müthiştiler. Aynı desteği lig maçlarında da bekliyoruz. Taraftarımızın desteğine her zaman minnettarız" diye konuştu.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:13
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
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