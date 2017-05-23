Yunanlılar’dan gönderme
Finalde temsilcimiz Fenerbahçe'ye kaybeden Olympiakos'tan gönderme...
F.BAHÇE HAK ETTİ
Olympiakos Başkanı Angelopoulas, F.Bahçe'nin başarısı için ilginç sözler sarfederken, Yunan basını ise net ifadeler kullandı. İşte öne çıkanlar: Sport24: Olympiakos kafa üstü çakıldı. Ta Nea: Olympiakos, Fenerbahçe'yle başa çıkamadı. Gazzetta: Fenerbahçe hak ederek kazandı.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:46
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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