 Yunanlılar’dan gönderme – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Yunanlılar’dan gönderme

    Yunanlılar’dan gönderme

    Finalde temsilcimiz 'ye kaybeden 'tan gönderme...

    Yunan ekibinin başkanı Giorgos Angelopoulos, F.Bahçe'nin 13 bin Türk taraftarın desteğiyle oynadığını kaydedip, "Ancak tek bir Türk oyuncu bile yoktu ve koçları da Türk değildi. Biz Yunan takımıyız, Yunan oyuncularımız ve Yunan bir koçumuz var" dedi.

    F.BAHÇE HAK ETTİ
    Başkanı Angelopoulas, F.Bahçe'nin başarısı için ilginç sözler sarfederken, Yunan basını ise net ifadeler kullandı. İşte öne çıkanlar: Sport24: Olympiakos kafa üstü çakıldı. Ta Nea: Olympiakos, 'yle başa çıkamadı. Gazzetta: Fenerbahçe hak ederek kazandı.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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