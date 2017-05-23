 Varsa yoksa Obra! – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Varsa yoksa Obra!

    Varsa yoksa Obra!
    Kanarya'nın tarihi başarısı Avrupa basınında geniş yer bulurken, en çok konuşulan isim Zeljko Obradoviç'ti. İşte öne çıkan yorumlar: Mundo Deportivo:Avrupa, 'e teslim oldu. Sport: Fenerbahçe'yi zafere taşıyan Obra efsanesi büyümeye devam ediyor. AS: Obra, Türkiye'de tarih yazdı.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:32
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