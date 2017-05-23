 İstanbul yanıyor! – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    İstanbul yanıyor!

    İstanbul yanıyor!

    Fenerbahçeli basketbolcularla taraftarların buluşmasında yer yerinden oynadı. Sezon boyunca, “Bu dünyayı yakarız senin için şampiyonluk gelince” diyen sarı-lacivertliler sözünü tuttu, İstanbul, “Şampiyon” tezahüratlarıyla yıkıldı.

    Avrupa Ligi Şampiyonu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, dün akşam taraftarlarla buluştu. Medya günü ve şampiyonluk pastasının ardından şampiyonluk turu için takım otobüsüyle Bağdat Caddesi'ne çıkan sarı-lacivertli oyuncuları, binlerce taraftar karşıladı. Caddeyi sarı-laciverte boyayan taraftarlar, sezon boyunca yaptığı, "Bu dünyayı yakarız senin için şampiyonluk gelince" tezahüratının hakkını dün akşam verdi.



    MUHTEŞEM ÖTESİ GECE
    Meşalelerle takımı karşılayan taraftarları, tezahüratlarıyla da İstanbul'u inletti. Saatlerce, "Şampiyon" tezahüratını yapan sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları şovlarla da geceye damgasını vurdu. Basketbolcular da taraftarlarla yaptıkları şampiyonluk kutlamasında büyük heyecan yaşadı.

    KUTLAMA SALONDA BAŞLADI
    Fenerbahçeli basketbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu dün şampiyonluk pastasını kesti. Sarı-lacivertliler, Bağdat Caddesi'ndeki şampiyonluk turu öncesi Ülker Arena'da bir araya geldi. Kesilen pastanın ardından basketbolcular ve teknik heyet, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    SABAHA KADAR UYUMADILAR
    Fenerbahçeli basketbolcular, teknik heyet ve yöneticiler dün gece uyumadı! Sarı-lacivertliler, Avrupa Şampiyonluğu'nu ilk olarak başkan Aziz Yıldırım ile yöneticilerin de yer aldığı bir gece kulübünde gerçekleştirdi. Sporun dışında sanat ve iş dünyasında da birçok ismin yer aldığı kutlama sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstanbul yanıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.