İstanbul yanıyor!
Fenerbahçeli basketbolcularla taraftarların buluşmasında yer yerinden oynadı. Sezon boyunca, “Bu dünyayı yakarız senin için şampiyonluk gelince” diyen sarı-lacivertliler sözünü tuttu, İstanbul, “Şampiyon” tezahüratlarıyla yıkıldı.
MUHTEŞEM ÖTESİ GECE
Meşalelerle takımı karşılayan Fenerbahçe taraftarları, tezahüratlarıyla da İstanbul'u inletti. Saatlerce, "Şampiyon" tezahüratını yapan sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları şovlarla da geceye damgasını vurdu. Basketbolcular da taraftarlarla yaptıkları şampiyonluk kutlamasında büyük heyecan yaşadı.
KUTLAMA SALONDA BAŞLADI
Fenerbahçeli basketbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu dün şampiyonluk pastasını kesti. Sarı-lacivertliler, Bağdat Caddesi'ndeki şampiyonluk turu öncesi Ülker Arena'da bir araya geldi. Kesilen pastanın ardından basketbolcular ve teknik heyet, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
SABAHA KADAR UYUMADILAR
Fenerbahçeli basketbolcular, teknik heyet ve yöneticiler dün gece uyumadı! Sarı-lacivertliler, Avrupa Şampiyonluğu'nu ilk olarak başkan Aziz Yıldırım ile yöneticilerin de yer aldığı bir gece kulübünde gerçekleştirdi. Sporun dışında sanat ve iş dünyasında da birçok ismin yer aldığı kutlama sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:32
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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