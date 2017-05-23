 Gururluyuz – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Gururluyuz

    Gururluyuz

    Sarı-lacivertlilerin tarihi başarısı ’ın da gündemindeydi, “ güzel bir dayanışma ile Avrupa Şampiyonu oldu. Bundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum” sözlerini sarfetti.

    'nin Avrupa Ligi Finali'nde Yunan devi Olympiakos'u yenerek elde ettiği zafer; Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25. kuruluş yıldönümünün gündemindeydi. Sarı-lacivertlilerin tarihi başarısı iki ülke cumhurbaşkanı arasında kısa süreli sohbete sebep oldu. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, "Olimpiyakos'un şampiyon olmasını bekledim" derken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fenerbahçe çok iyiydi" karşılığını verdi.

    YUNANİSTAN'A SLOUKAS MESAJI
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'in de yer aldığı zirvede konuşmasını F.Bahçe'ye getirdi. Sarı-lacivertlilerin koçunun ve iki önemli oyuncusunun Sırp olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulas'a da dönerek, şu sözleri sarfetti: "Değerli dostum da üzülmesin. Onların mensubu olan Sloukas... O da Yunanistanlı, o da Fenerbahçeli. Güzel bir dayanışma ile Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonu oldu.

    FAİR-PLAY MUTLULUĞU
    Bundan dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Gururluyuz. Fair Play anlayışı içinde bunların gerçekleşmiş olması da ayrıca bizi çok mutlu etmiştir."

    TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANIMIZ
    Şampiyonluk kutlamalarına devam eden Fenerbahçe, dün resmi internet sitesi aracılığıyla 'a teşekkür etti. Sarı-lacivertlilerin bildirisinde şu ifadelere yer verildi: "Tüm ülkemizi ve camiamızı sevince boğan, takımımızı Avrupa'nın en iyisi yapan bu neticenin hemen akabinde bizzat kendisi telefonla arayarak sevincimizi paylaşan ve zaferimizi kutlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreçte verdiği destek ve ilgi için teşekkür ederiz."
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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