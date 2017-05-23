Gururluyuz
Sarı-lacivertlilerin tarihi başarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gündemindeydi, “Fenerbahçe güzel bir dayanışma ile Avrupa Şampiyonu oldu. Bundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum” sözlerini sarfetti.
YUNANİSTAN'A SLOUKAS MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'in de yer aldığı zirvede konuşmasını F.Bahçe'ye getirdi. Sarı-lacivertlilerin koçunun ve iki önemli oyuncusunun Sırp olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulas'a da dönerek, şu sözleri sarfetti: "Değerli dostum da üzülmesin. Onların mensubu olan Sloukas... O da Yunanistanlı, o da Fenerbahçeli. Güzel bir dayanışma ile Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonu oldu.
FAİR-PLAY MUTLULUĞU
Bundan dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Gururluyuz. Fair Play anlayışı içinde bunların gerçekleşmiş olması da ayrıca bizi çok mutlu etmiştir."
TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANIMIZ
Şampiyonluk kutlamalarına devam eden Fenerbahçe, dün resmi internet sitesi aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Sarı-lacivertlilerin bildirisinde şu ifadelere yer verildi: "Tüm ülkemizi ve camiamızı sevince boğan, takımımızı Avrupa'nın en iyisi yapan bu neticenin hemen akabinde bizzat kendisi telefonla arayarak sevincimizi paylaşan ve zaferimizi kutlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreçte verdiği destek ve ilgi için teşekkür ederiz."
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:57
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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