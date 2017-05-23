 Gizli kahraman – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Gizli kahraman

    Gizli kahraman
    Avrupa Ligi Kupası'nı dün havaya kaldıran 'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu ile ilgili önemli gerçekler ortaya çıktı. Avrupa'da fazla süre alamayan yıldız basketbolcunun, sezon içindeki krizlerde sorumluluk aldığı ve takımı kenetlediği öğrenildi. Hocasından izin alarak kritik maçlar öncesi tüm takıma yemek veren Melih'in, burada yaptığı konuşmalarla da etkili olduğu belirtildi.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:57
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