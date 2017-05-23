 Fenerbahçe'ye nazar değdi!.. – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Fenerbahçe'ye nazar değdi!..

    Fenerbahçe'ye nazar değdi!..

    Üstü açık otobüs ile Bağdat Caddesi'ne giderek taraftarı ile bir kez daha buluşmaya ve şeref turu atmaya hazırlanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı sürpriz bir arıza ile karşılaştı.

    THY Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'yi taşıyacak üstü açık otobüs bozuldu. Taraftarlar takımı Bağdat Caddesi'nde beklerken otobüs Ülker Arena'dan arıza nedeniyle hareket edemedi. Şampiyonluk turu normal takım otobüsü ile yapıldı.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
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