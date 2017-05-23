Fenerbahçe'ye nazar değdi!..
Üstü açık otobüs ile Bağdat Caddesi'ne giderek taraftarı ile bir kez daha buluşmaya ve şeref turu atmaya hazırlanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı sürpriz bir arıza ile karşılaştı.
THY Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'yi taşıyacak üstü açık otobüs bozuldu. Taraftarlar takımı Bağdat Caddesi'nde beklerken otobüs Ülker Arena'dan arıza nedeniyle hareket edemedi. Şampiyonluk turu normal takım otobüsü ile yapıldı.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:44
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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