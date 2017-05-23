 ''F.Bahçe'de oynarım'' – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    ''F.Bahçe'de oynarım''

    ''F.Bahçe'de oynarım''

    ’in yıldız basketbolcusu , ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

    Euroleague ödül töreninde yöneticisi Önder Fırat ile sohbet eden Llull, gelecekte sarı-lacivertli kulüpte oynamaya sıcak baktığını söyledi.

    Önder Fırat, 'e, "Dünyanın en iyi basketbolcularından biri olmanın yanında, karakterini de takdir ediyoruz" dedi. İspanyol yıldız, Fırat'a teşekkür etti. Ardından sarı-lacivertli kulüpten övgüyle bahsetti.

    Llull, "Fenerbahçe artık bir ekol haline geldi. Kısa sürede bu noktaya gelmesi çok önemli. Açıkcası Fenerbahçe'de basketbol oynamak isterim." ifadelerini kullandı.

    Turkish Airlines Euroleague'de normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Llull, yarı finalde Fenerbahçe'ye karşı 28 sayı, 8 asistle oynamış ancak mağlubiyete engel olamamıştı.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:53
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