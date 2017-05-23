''F.Bahçe'de oynarım''
Real Madrid’in yıldız basketbolcusu Sergio Llull, Fenerbahçe ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.
Euroleague ödül töreninde Fenerbahçe yöneticisi Önder Fırat ile sohbet eden Llull, gelecekte sarı-lacivertli kulüpte oynamaya sıcak baktığını söyledi.
Önder Fırat, Sergio Llull'e, "Dünyanın en iyi basketbolcularından biri olmanın yanında, karakterini de takdir ediyoruz" dedi. İspanyol yıldız, Fırat'a teşekkür etti. Ardından sarı-lacivertli kulüpten övgüyle bahsetti.
Llull, "Fenerbahçe artık bir ekol haline geldi. Kısa sürede bu noktaya gelmesi çok önemli. Açıkcası Fenerbahçe'de basketbol oynamak isterim." ifadelerini kullandı.
Turkish Airlines Euroleague'de normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Llull, yarı finalde Fenerbahçe'ye karşı 28 sayı, 8 asistle oynamış ancak mağlubiyete engel olamamıştı.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 18:53
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Defansın yeni lideri Aderlan Santos
Toplam 9
Yorum
Aslan BRAGADAN VALEVIA'YA HATIRI SAYILIR BIR PARAYA TRANSFER OLMUS HAYIRLISI DIYELIM
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‘Tertemiz’ göndermesi
Toplam 18
Yorum
emre işiniz varsa yoksa fener 2011 sampiyonlugu o o zman hem içerde hem dışarda yenseydiniz ya feneri malum şampiyonlugu hakketiniz ya ...
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Toplam 8
Yorum
Aykut Kocaman Aykur kocaman transferleri .. malesef Aykut Kocaman geçecek başa belli
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