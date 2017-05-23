 Beni milyoner gibi değil hak ederek selamlayın – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Beni milyoner gibi değil hak ederek selamlayın

    Beni milyoner gibi değil hak ederek selamlayın

    Türk olduktan sonra Ali Muhammet ismini alan Fenerbahçe'nin yıldızı , sosyal medya hesabından çarpıcı sözler sarfetti.

    Tecrübeli yıldız, şu ifadeleri kullandı: Lise sonda hapse düştüm. Calibri'nin kirli ortamından çıkan proje çocuğuydum ben ve bu noktaya gelmek için hep tırnaklarımla kazıdım. Beni en şöhretli insanları tebrik ettiğiniz gibi tebrik etmeniz lazım. Bu büyüklüğe ulaşmak için nasıl ailevi sorunları aştığımızı bilmezsiniz. Beni çamurun içinden çıkan milyoner gibi değil, hak ederek gelmiş bir oyuncu gibi selamlayın.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:58
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