Beni milyoner gibi değil hak ederek selamlayın
Türk olduktan sonra Ali Muhammet ismini alan Fenerbahçe'nin yıldızı Boby Dixon, sosyal medya hesabından çarpıcı sözler sarfetti.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:58
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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