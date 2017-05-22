Savunmanın zaferi
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Sezonun momentumu Baskonia’dan aldığımız o farklı mağlubiyetti. Ondan sonra çok şey değişti, savunmaya daha iyi çalıştık” dedi
TAKIM OLMAK ÖNEMLİ
Bu takımı kurmak için çok çalıştıklarını belireten Obradovic, duygularını şöyle dile getirdi: "Başkan Aziz Yıldırım'dan başlayıp, tüm kulüp için büyük başarı. Biz içeride çok sağlıklıydık, çok çalıştık. Biz her şeyi çalışıyoruz. Bazı şeyler benim için yeni değil. Takım olmak en önemli şey. Çok önemli bir galibiyetti bu." Olympiakos'u da tebrik eden Sırp hoca, "Harika bir takım, mükemmel bir sezon geçirdiler. Ne kadar karakterli olduklarını gösterdiler" yorumunu yaptı.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:21
-
Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
-
Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
-
U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
Savunmanın zaferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.