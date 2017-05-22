Savunmanın zaferi

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Sezonun momentumu Baskonia’dan aldığımız o farklı mağlubiyetti. Ondan sonra çok şey değişti, savunmaya daha iyi çalıştık” dedi

F.Bahçe'nin zaferinde hiç şüphesiz en çok payı olan kişi koç Obradovic'ti... THY Avrupa Ligi'nde 500. maçına çıkan ve 9'uncu şampiyonluğunu ilan eden Sırp teknik adam, "En cok oyuncularım için mutluyum. Bunun için fazlasıyla çalıştılar. Sezonun momentumu; Baskonia'dan aldığımız farklı (86-52) mağlubiyetti. Ondan sonra çok şey değiştirdik. Savunmaya daha sağlam çalıştık" şeklinde konuştu.



TAKIM OLMAK ÖNEMLİ

Bu takımı kurmak için çok çalıştıklarını belireten Obradovic, duygularını şöyle dile getirdi: "Başkan Aziz Yıldırım'dan başlayıp, tüm kulüp için büyük başarı. Biz içeride çok sağlıklıydık, çok çalıştık. Biz her şeyi çalışıyoruz. Bazı şeyler benim için yeni değil. Takım olmak en önemli şey. Çok önemli bir galibiyetti bu." Olympiakos'u da tebrik eden Sırp hoca, "Harika bir takım, mükemmel bir sezon geçirdiler. Ne kadar karakterli olduklarını gösterdiler" yorumunu yaptı.