Şampiyon Fenerbahçe

Destan bunun adı destan! Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Yunan rakibi Olympiakos’u İstanbul’da bozguna uğrattı. THY Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Kanarya, Avrupa’yı titretirken göğsümüzü kabarttı

Türk basketbolunun gurur gecesi... THY Avrupa Ligi Final- Four finalinde dün akşam Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 80-64 yenerek tarihi bir zafere imza attı. İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Final-Four öncesinde "Konstantinapolis" yazılı tişört bastırıp Ayasofya'nın minarelerini silen Yunanlılar'a tarihi bir ders verirken, Avrupa'ya da 'Basketbol nasıl oynanır?'ı öğrettik.



Salonu dolduran müthiş taraftarının desteğiyle Olympiakos karşısında bir fırtına gibi esen sarı-lacivertli temsilcimiz ilk çeyreği 26-18, devreyi ise 39-34 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı açıp skoru 60-48 yapıp maçı da 80-64 kazanan Kanarya, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Destansı zafer sonrasında İstanbul Ataköy'de başlayan coşku dalgaları, yurdun hatta dünyanın dört bir yanına yayıldı.



'Buraya kolay gelmedik'

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, "'Buraya kolay gelmedik. Emeği geçen maddi manevi destek veren herkese teşekkür ediyorum. Obradovic büyük iş yaptı'' dedi. İlhan Ekşioğlu ise "Bu kupayı taraftarımıza hediye ediyoruz'' diye konuştu.



Türkoğlu: Gurur verici

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun ardından "Söyleyecek kelimeler bulamıyorsunuz" derken "Herkesi yürekten kutluyorum. Ülke basketbolu için gurur verici. 4 tane takımımız Euroleague oynadı, 1 tanesi de şampiyon oldu. Bugün onların günü" ifadelerini kullandı.



Kılıç ve Kalın tribündeydi

Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile spor, iş, sanat camiasından birçok ünlü isim de takip etti.

