Şampiyon Fenerbahçe
Destan bunun adı destan! Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Yunan rakibi Olympiakos’u İstanbul’da bozguna uğrattı. THY Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Kanarya, Avrupa’yı titretirken göğsümüzü kabarttı
Salonu dolduran müthiş taraftarının desteğiyle Olympiakos karşısında bir fırtına gibi esen sarı-lacivertli temsilcimiz ilk çeyreği 26-18, devreyi ise 39-34 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı açıp skoru 60-48 yapıp maçı da 80-64 kazanan Kanarya, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Destansı zafer sonrasında İstanbul Ataköy'de başlayan coşku dalgaları, yurdun hatta dünyanın dört bir yanına yayıldı.
'Buraya kolay gelmedik'
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, "'Buraya kolay gelmedik. Emeği geçen maddi manevi destek veren herkese teşekkür ediyorum. Obradovic büyük iş yaptı'' dedi. İlhan Ekşioğlu ise "Bu kupayı taraftarımıza hediye ediyoruz'' diye konuştu.
Türkoğlu: Gurur verici
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun ardından "Söyleyecek kelimeler bulamıyorsunuz" derken "Herkesi yürekten kutluyorum. Ülke basketbolu için gurur verici. 4 tane takımımız Euroleague oynadı, 1 tanesi de şampiyon oldu. Bugün onların günü" ifadelerini kullandı.
Kılıç ve Kalın tribündeydi
Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile spor, iş, sanat camiasından birçok ünlü isim de takip etti.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:43
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
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U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
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