“Önümüzdeki sezona odaklanacağız”
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Sezon bitince de önümüzdeki sezon da aynı hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız” dedi.
"Sahada böyle şeyler düşünmüyorum"
Olympiacos karşılaşmasında maçın kırılma anını düşünmediğini ifade eden Obradovic, "Genelde sahadayken öyle bir şey düşünmeye şansınız yok. Bu yüzden sahadayken böyle şeyler düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
"Tofaş maçı çok zor geçecek"
Sarı-lacivertli ekibin Spor Toto Basketbol Ligi play-off serisinde Tofaş ile oynanacak mücadele ile ilgili konuşan Obradovic, "Çok zor olacak. Hiç kolay bir şey değil. Tofaş'a karşı oynayacağız. Burada taraftarın çok büyük etkisi olacak. Mutlaka gelip desteklemeleri lazım çünkü sonuçlar ve aldığımız başarılar onların sayesinde oluyor" açıklamasında bulundu.
"Önümüzdeki sezona odaklanacağız"
Belgrad'daki final-four ile ilgili konuşan Zeljko Obradovic, "Kesinlikle duygularım dün akşam böyleydi. Şu anda Türkiye ligine odaklanacağız. Sezon bitince de önümüzdeki sezonda aynı hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız" değerlendirmesinde bulundu.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:21
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‘İyi bir sezondu’
Toplam 11
Yorum
gss iyi bir ortasaha yanındakile çöp
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Fenerbahçe'nin zaferi Yunan basınında
Toplam 4
Yorum
MRT TEBRİK YOK ÇAMUR VAR ! SENDE PARA HARCA SENDE GİT 2.OL BAKALIM O KADAR KOLAY MI? SADECE BÜTÇE İLE OLSA MAÇLAR OYNANMAZ PARAYLA KUPA ALINIRDI
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Yen Gaziantep'i tak yıldızı
Toplam 19
Yorum
Ertan Beşiktaş'a oyun oynuyanların ümitleri kursaklarında kaldı ve hepsi kahroldular. Bu sene 3 ncü yıldızı her türlü oyunlara rağmen takacağız.
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