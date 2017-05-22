 Obra’nın müthiş kariyeri – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Obra’nın müthiş kariyeri

    Obra’nın müthiş kariyeri
    Koç olarak ilk Euroleague şampiyonluğunu 1992'de Partizan ile yaşayan Zeljko Obradovic, F.Bahçe ile 9'uncu zaferini elde etti. İşte 5 ayrı takımla 9 kupa kaldıran Obra'nın 25 yıllık Euroleague karnesi:



    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Obra’nın müthiş kariyeri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.