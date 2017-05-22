Murat Kosova konuşuldu

Fenerbahçe -Olympiacos maçını TRT 1'de anlatan Murat Kosava'nın mikrofon açıkken bağırmayan taraftarlar için "sosyete" demesi Twitter'da olay oldu. Bu arada Kosova'nın heyecanlı maç anlatım tarzı Twitter kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.