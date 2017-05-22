 Murat Kosova konuşuldu – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    konuşuldu

    Murat Kosova konuşuldu
    Fenerbahçe -Olympiacos maçını TRT 1'de anlatan Murat Kosava'nın mikrofon açıkken bağırmayan taraftarlar için "sosyete" demesi Twitter'da olay oldu. Bu arada Kosova'nın heyecanlı maç anlatım tarzı Twitter kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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