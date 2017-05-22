 Final Four MVP'si Ekpe Udoh – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Final Four MVP'si Ekpe Udoh

    Final Four MVP'si Ekpe Udoh

    Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Ekpe Udoh, THY Euroleague Final maçında yaptığı 5 blokla Olympiakoslu basketbolculara zor anlar yaşattı. Yüksek bir performans sergileyen Ekpe Udoh Final Four'un en iyi oyuncusu seçildi.

    THY Euroleague'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ile tamamlanan sezonda Final-Four'un en değerli oyuncusu da belli oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyete getiren isimlerden biri olan Ekpe Udoh, basın mensuplarının oylarıyla Final-Four'da MVP seçildi. Yıldız oyuncu, Olympiakoas karşısında 10 sayı, 9 ribaund ve 5 blokla mücadeleyi tamamladı.

    Udoh, Final-Four'da ise 14.0 sayı, 12.5 ribaund ve 4.0 blok ortalamalarıyla oynadı.

    YUNANLILAR'A POTA ALTINI KARARTTI
    THY Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe'de Ekpe Udoh, Olympiakos'a pota altında geçit vermedi. Mücadele boyunca savunmada etkili olan Udoh, Yunan ekibinin hücumlarında yaptığı bloklarla takımına büyük katkıda bulundu. Olympiakos'un yıldız ismi Spanoulis'e yaptığı iki blokla taraftarı hareketlendiren başarılı pivot, takımına da ekstra motivasyon sağladı. Udoh mücadeleyi 10 sayı, 9 ribaund ve 5 blokla tamamladı. Yıldız isim 29 verimlilik puanıyla oynadı.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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