Final Four MVP'si Ekpe Udoh
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Ekpe Udoh, THY Euroleague Final maçında yaptığı 5 blokla Olympiakoslu basketbolculara zor anlar yaşattı. Yüksek bir performans sergileyen Ekpe Udoh Final Four'un en iyi oyuncusu seçildi.
Udoh, Final-Four'da ise 14.0 sayı, 12.5 ribaund ve 4.0 blok ortalamalarıyla oynadı.
YUNANLILAR'A POTA ALTINI KARARTTI
THY Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe'de Ekpe Udoh, Olympiakos'a pota altında geçit vermedi. Mücadele boyunca savunmada etkili olan Udoh, Yunan ekibinin hücumlarında yaptığı bloklarla takımına büyük katkıda bulundu. Olympiakos'un yıldız ismi Spanoulis'e yaptığı iki blokla taraftarı hareketlendiren başarılı pivot, takımına da ekstra motivasyon sağladı. Udoh mücadeleyi 10 sayı, 9 ribaund ve 5 blokla tamamladı. Yıldız isim 29 verimlilik puanıyla oynadı.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:58
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
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U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
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