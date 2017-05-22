Fenerbahçe'ye nazar değdi !..
Üstü açık otobüs ile Bağdat Caddesi'ne giderek taraftarı ile bir kez daha buluşmaya ve şeref turu atmaya hazırlanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı sürpriz bir arıza ile karşılaştı.
THY Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'yi taşıyacak üstü açık otobüs bozuldu. Taraftarlar takımı Bağdat Caddesi'nde beklerken otobüs Ülker Arena'dan arıza nedeniyle hareket edemedi. Tamir edilemezse şampiyonluk turu normal takım otobüsü ile yapılacak.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:38
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"Tesadüf değil..."
Toplam 103
Yorum
Dantes EUROLEAGUE ŞAMPİYONU sizi aşar, kendi aranızda Bjk-Kasmpaşa maçını yorumlayın siz.. 1.5 Milyar insan canlı izledi ve FB AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ
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Büyük takas!
Toplam 89
Yorum
asdfgjk Sen ya futboldan anlamiyon ya da ozani bize kakalamaya calisiyon ))
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Stopere son aday Kompany
Toplam 9
Yorum
öğretici 1.83 boyundaki adam genç olsa ne olur ? kafasının üstünden kafa vurdurtuyorlar. stoper dediğin 1.90 boyunda atletik hızlı ve zayıf olmalı !
Fenerbahçe'ye nazar değdi !.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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