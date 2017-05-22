 CSKA affetmedi – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    CSKA affetmedi

    CSKA affetmedi
    THY Avrupa Ligi'nde üçüncülüğü CSKA Moskova elde etti: 94-70. Olympiakos'a yenilerek finalden olan Rusya temsilcisi, F.Bahçe'nin yendiği Real Madrid'e fark atarak teselli buldu. Maça etkli başlayan CSKA, ilk çeyreği 23-10, devreyi de 45-32 önde geçti. Final periyoduna da 69-56 üstün giren Rus ekibi, farkı daha da açarak maçı kazandı.

    GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONUYDU
    Geçen sezon final maçında uzatmalarda F.Bahçe'yi yenerek THY Avrupa Ligi Şampiyonu olan CSKA, bu sezon üçüncülükle yetindi. Maçın en skorer ismi 14 sayıyla Hines oldu
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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