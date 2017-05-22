Avrupa'nın kralı Obradovic
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertliler ile İstanbul’da kazandığı şampiyonlukla Euroleague’deki 9. zaferini elde etti.
Obradovic, Fenerbahçe ile şampiyon olmadan önce Partizan (1992), Juventud Badalona (1994), Real Madrid (1995), Panathinakos (2000, 2002, 2007, 2009) ile Euroleague zaferini yaşamıştı.
Obradovic: 9 - Sfairopoulos: 2
THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe, finalde Yunan ekibi Olympiakos'u mağlup etti ve şampiyon oldu. Bu maç iki takımın başantrenörleri açısından da önem arz ediyordu. İki koç, daha öncede Yunanistan Ligi'nde ve THY Euroleague'de toplam 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe Başantrenörü 8 kez Olympiakos Başantreörü Sfairopoulos'u mağlup etmişti. Bu galibiyet, Obradovic rakibine karşısı 9. maçını kazandı.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
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U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
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