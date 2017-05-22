 Avrupa'nın kralı Obradovic – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    9. Euroleague
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Avrupa'nın kralı Obradovic

    Avrupa'nın kralı Obradovic

    Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertliler ile İstanbul’da kazandığı şampiyonlukla Euroleague’deki 9. zaferini elde etti.

    Fenerbahçe, THY Euroleague Finali'nde Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek şampiyon oldu. Bu şampiyonluk, sarı-lacivertlilerin Başantrenörü Zeljko Obradovic'in de kariyerindeki şampiyonluk sayısını arttırdı.
    Obradovic, Fenerbahçe ile şampiyon olmadan önce Partizan (1992), Juventud Badalona (1994), Real Madrid (1995), Panathinakos (2000, 2002, 2007, 2009) ile Euroleague zaferini yaşamıştı.

    Obradovic: 9 - Sfairopoulos: 2
    THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe, finalde Yunan ekibi Olympiakos'u mağlup etti ve şampiyon oldu. Bu maç iki takımın başantrenörleri açısından da önem arz ediyordu. İki koç, daha öncede Yunanistan Ligi'nde ve THY Euroleague'de toplam 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe Başantrenörü 8 kez Olympiakos Başantreörü Sfairopoulos'u mağlup etmişti. Bu galibiyet, Obradovic rakibine karşısı 9. maçını kazandı.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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