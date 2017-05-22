Avrupa şampiyonu F.Bahçe, basınla buluştu
THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Dörtlü Final'de dün Olympiakos'u yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe, Ülker Sport Arena'da medya günü düzenledi.
Medyanın yoğun ilgi gösterdiği organizasyonun başında şampiyonluk pastası kesildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve başantrenör Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli basketbolcular, medya mensuplarına kupayla poz verdi.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:35
-
Büyük takas!
Toplam 88
Yorum
KARTAL OZAN MI KİM Kİ O TOLGAYIN ANCAK AYAKKABISINI TAŞIR. TA KASMIŞ MIŞ MIŞ MIŞTA MUŞ MUŞ MUŞ :)
-
Final Four MVP'si Ekpe Udoh
Toplam 15
Yorum
antilegolas kac tane turk var deyıp te kıskanclıgın bu kadarını da yapabılmenıze hayret ettım.
-
"Tesadüf değil..."
Toplam 102
Yorum
canyavuz takımda türk olunca olmuyor.gs de haci taffarel poposcu capone jardel olmasa uefa kupası ve süper kupa sadece hayalde kalırdı bence
Avrupa şampiyonu F.Bahçe, basınla buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.