 Avrupa şampiyonu F.Bahçe, basınla buluştu – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Avrupa şampiyonu F.Bahçe, basınla buluştu

    Avrupa şampiyonu F.Bahçe, basınla buluştu

    THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan , medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

    Dörtlü Final'de dün Olympiakos'u yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde eden , Ülker Sport Arena'da medya günü düzenledi.

    Medyanın yoğun ilgi gösterdiği organizasyonun başında şampiyonluk pastası kesildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve başantrenör Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli basketbolcular, medya mensuplarına kupayla poz verdi.

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:35
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