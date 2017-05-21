Udoh: Sadece 40 dakika kaldı
Kanarya'nın ABD'li yıldızı Ekpe Udoh, Olympiakos maçı öncesi konuştu. Tecrübeli pivot "Rakibi çok iyi tanıyoruz. Zor bir maç olacak. Çok zor bir savaş bizi bekliyor. Bütün yıl boyunca bu kupa için çalıştık ve sadece 40 dakika kaldı. Benim nasıl oynadığım önemli değil, önemli olan bu kupayı kazanmamız" dedi. Udoh taraftardan 40 dakika boyunca destek istedi.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
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Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
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Atillas-BJK Akıl mantık
Udoh: Sadece 40 dakika kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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