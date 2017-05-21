 Udoh: Sadece 40 dakika kaldı – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Udoh: Sadece 40 dakika kaldı

    Udoh: Sadece 40 dakika kaldı
    Kanarya'nın ABD'li yıldızı Ekpe Udoh, Olympiakos maçı öncesi konuştu. Tecrübeli pivot "Rakibi çok iyi tanıyoruz. Zor bir maç olacak. Çok zor bir savaş bizi bekliyor. Bütün yıl boyunca bu kupa için çalıştık ve sadece 40 dakika kaldı. Benim nasıl oynadığım önemli değil, önemli olan bu kupayı kazanmamız" dedi. Udoh taraftardan 40 dakika boyunca destek istedi.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Udoh: Sadece 40 dakika kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.