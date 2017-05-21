Udoh: Sadece 40 dakika kaldı

Kanarya'nın ABD'li yıldızı Ekpe Udoh, Olympiakos maçı öncesi konuştu. Tecrübeli pivot "Rakibi çok iyi tanıyoruz. Zor bir maç olacak. Çok zor bir savaş bizi bekliyor. Bütün yıl boyunca bu kupa için çalıştık ve sadece 40 dakika kaldı. Benim nasıl oynadığım önemli değil, önemli olan bu kupayı kazanmamız" dedi. Udoh taraftardan 40 dakika boyunca destek istedi.