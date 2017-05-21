Sfairopoulos: Favori F.Bahçe
Olympiakos Başantrenörü İoannis Sfairopoulos maç önü konuşmasında 'taktik' yaptı. Yunan çalıştırıcı "Favori F.Bahçe" diyerek sözlerine başladı, "Final İstanbul'da. Büyük bir taraftar desteğine karşı oynayacağız. Avrupa'nın en iyi koçuna sahipler. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıp, şansımızı zorlayacağız" ifadelerini kullandı. Toplantıya katılan Georgios Printezis ise hedeflerinin kupa olduğunu belirtti.
Fan Zone'da coşku büyük
THY Euroleague Final- Four'u için kurulan etkinlik alanında dün keyifli anlar yaşandı. F.Bahçeli Datome, Olympiakos'lu Mantzaris, Real Madrid'li Randolph hayranları ile bir araya geldi. Fan Zone'daki etkinliğe özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. Oyunlar ve konserlerle coşku tavan yaptı.
Fan Zone'da coşku büyük
THY Euroleague Final- Four'u için kurulan etkinlik alanında dün keyifli anlar yaşandı. F.Bahçeli Datome, Olympiakos'lu Mantzaris, Real Madrid'li Randolph hayranları ile bir araya geldi. Fan Zone'daki etkinliğe özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. Oyunlar ve konserlerle coşku tavan yaptı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Sfairopoulos: Favori F.Bahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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