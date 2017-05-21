 Sfairopoulos: Favori F.Bahçe – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Sfairopoulos: Favori F.Bahçe

    Sfairopoulos: Favori F.Bahçe
    Başantrenörü İoannis Sfairopoulos maç önü konuşmasında 'taktik' yaptı. Yunan çalıştırıcı "Favori F.Bahçe" diyerek sözlerine başladı, "Final İstanbul'da. Büyük bir taraftar desteğine karşı oynayacağız. Avrupa'nın en iyi koçuna sahipler. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıp, şansımızı zorlayacağız" ifadelerini kullandı. Toplantıya katılan Georgios Printezis ise hedeflerinin kupa olduğunu belirtti.

    Fan Zone'da coşku büyük
    THY Euroleague Final- Four'u için kurulan etkinlik alanında dün keyifli anlar yaşandı. F.Bahçeli Datome, Olympiakos'lu Mantzaris, Real Madrid'li Randolph hayranları ile bir araya geldi. Fan Zone'daki etkinliğe özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. Oyunlar ve konserlerle coşku tavan yaptı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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