Şampiyon olacağız

F.Bahçe koçu Obradovic finallerin favorisi olmadığını hatırlattı. Obra “Bu taraftarı mutlu etmek istiyorum. Sonunda o kupayı kaldırmalıyız” dedi

Final-Four'un final maçının basın toplantısı dün gerçekleşti. Fenerbahçe koçu Zeljko Obradovic "Zor bir sezon sonrası finale geldik. Finallerin favorisi olmaz. Dğer maçları geçmişte bırakmamız gerekiyor. İki takım için de zor olacak. Ancak sonunda o kupayı kaldırmak istiyoruz" diye konuştu. Deneyimli çalıştırıcı sözlerini "Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek istiyorum. Bize gösterdikleri müthiş desteğin karşılığını kupa olarak onlara geri vermeliyiz" diyerek sürdürdü.



'İSTANBUL ÇOK ÖZEL'

Obradovic sözlerini şöyle tamamladı: "İlk Euroleague şampiyonluğumu Partizan'la İstanbul'da kazandım ama bunlar geçmişte kaldı. Şimdi final maçına bakıyorum. Hala her finalden heyecan duyuyorum. Olympiakos kilit oyuncularıyla hep maça tutunan bir takım. Sadece Spanoulis'ten oluşmuyorlar. Ayrıca buradan Fenerbahçe taraftarına da sesleniyorum. İstanbul'da misafirperverliğinizi gösterin ve Olympiakos taraftarına iyi davranın"