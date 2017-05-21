Şampiyon olacağız
F.Bahçe koçu Obradovic finallerin favorisi olmadığını hatırlattı. Obra “Bu taraftarı mutlu etmek istiyorum. Sonunda o kupayı kaldırmalıyız” dedi
Final-Four'un final maçının basın toplantısı dün gerçekleşti. Fenerbahçe koçu Zeljko Obradovic "Zor bir sezon sonrası finale geldik. Finallerin favorisi olmaz. Dğer maçları geçmişte bırakmamız gerekiyor. İki takım için de zor olacak. Ancak sonunda o kupayı kaldırmak istiyoruz" diye konuştu. Deneyimli çalıştırıcı sözlerini "Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek istiyorum. Bize gösterdikleri müthiş desteğin karşılığını kupa olarak onlara geri vermeliyiz" diyerek sürdürdü.
'İSTANBUL ÇOK ÖZEL'
Obradovic sözlerini şöyle tamamladı: "İlk Euroleague şampiyonluğumu Partizan'la İstanbul'da kazandım ama bunlar geçmişte kaldı. Şimdi final maçına bakıyorum. Hala her finalden heyecan duyuyorum. Olympiakos kilit oyuncularıyla hep maça tutunan bir takım. Sadece Spanoulis'ten oluşmuyorlar. Ayrıca buradan Fenerbahçe taraftarına da sesleniyorum. İstanbul'da misafirperverliğinizi gösterin ve Olympiakos taraftarına iyi davranın"
'İSTANBUL ÇOK ÖZEL'
Obradovic sözlerini şöyle tamamladı: "İlk Euroleague şampiyonluğumu Partizan'la İstanbul'da kazandım ama bunlar geçmişte kaldı. Şimdi final maçına bakıyorum. Hala her finalden heyecan duyuyorum. Olympiakos kilit oyuncularıyla hep maça tutunan bir takım. Sadece Spanoulis'ten oluşmuyorlar. Ayrıca buradan Fenerbahçe taraftarına da sesleniyorum. İstanbul'da misafirperverliğinizi gösterin ve Olympiakos taraftarına iyi davranın"
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
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