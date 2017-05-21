 Pota fileleri Bogdanovic'te – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Pota fileleri Bogdanovic'te

    Pota fileleri Bogdanovic'te

    Olympiakos karşısında çok etkili oynayan ve attığı 17 sayıyla galibiyette önemli bir paya sahip olan Bogdan Bogdanovic, karşılaşmanın bitimiyle birlikte pota filelerini hatıra olarak aldı.

    Olympiakos potasına 17 sayı atan Bogdan Bogdanovic, karşılaşmanın bitimiyle birlikte pota filelerini hatıra olarak aldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bulunan potalardaki fileleri keserek alan Bogdanovic, filelerden birisini Vesely'ye verdi.

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:26
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