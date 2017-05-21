Pota fileleri Bogdanovic'te
Olympiakos karşısında çok etkili oynayan ve attığı 17 sayıyla galibiyette önemli bir paya sahip olan Bogdan Bogdanovic, karşılaşmanın bitimiyle birlikte pota filelerini hatıra olarak aldı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:26
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Şampiyon Fenerbahçe
Toplam 1
Yorum
abrtmayın avrupada en çok ,hatta nba derecesinde yatırım yapılıyor.2. olan olimpiakosdan 10 kat daha fazla para harcıyor fb baskete.geç bile kalındı
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Erman Toroğlu'ndan flaş Şenol Güneş iddiası
Toplam 13
Yorum
BAŞARAN İstemediği oyuncular yüksek ücretle alınıyor ve yatıyorlar Mitroviç bardağı taşırdı onların hamallığını saha çekecek 4 yıldır böyle boyko
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Fenerbahçe'ye taraftar şoku!
Toplam 1
Yorum
Bjkli Ercan 4 kişi mi baya gelmiş yine hiç olmaması lazım
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