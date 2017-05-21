O kupa burada kalacak

Tribünlerden yarı finalde yükselen o tezahürat gibi: Haydi Fener, haydi Fener haydi... Tam zamanı, tam zamanı şimdi... Kanarya geçtiğimiz sezon bir ribaundla kaçırdığı kupaya sadece 40 dakika uzaklıkta. 21.00’de Sinan Erdem’de yer yerinden oynayacak

Büyük gün geldi çattı... Fenerbahçe'nin 14 Ekim 2016'da Brose Bamberg ile evinde oynayarak başladığı THY Euroleague serüveni 35. maça, bir başka deyişle finale dayandı. Sakatlıklar, kan, ter, gözyaşı, hüzünler, sevinçler, zaferler her şey geride kaldı. Artık önümüzde sadece tek bir 40 dakika var. Kanarya bugün 21.00'deki hava atışıyla başlayacak mücadelede Olympiakos'un karşısına THY Euroleague zaferi için, basketbolda Avrupa'nın en büyüğü olmak için dikilecek.



SEYİRCİ AVANTAJIMIZ ÇOK ÖNEMLİ

SARI-lacivertliler geçtiğimiz sezon da şampiyonluğa çok yaklaşmıştı. Hakem Davor ve son ribaund yüzünden kaçan şampiyonluk bu kez Fenerbahçe'nin avuçlarının içinde. Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduracak olan binlerce taraftar "Sarı-lacivert-en büyük-Fener" demek için artık dakikaları sayıyor. Bugün taraftar o son ribaundu alacak, o üçlüğü atacak. İş son bir kez daha Avrupa'nın en büyük koçu Zeljko Obradovic ve onun parke üzerindeki yürekli askerlerinde. Haydi Fener, kupa seni bekler.



NASIL GELDiLER?



FENERBAHÇE

-Kanarya 30 maçlık normal sezonu 18 galibiyet, 12 mağlubiyetle ilk 4'ün dışında 5. sırada tamamladı.

-TOP 8'de eşleştiği Yunan temsilcisi Panathinaikos'u seride 3-0'la süpürüp Final-Four'a kaldı.

-Final-Four'da Real Madrid'i mağlup ederek finale yükseldi.



OLYMPİAKOS

-Yunan ekibi normal sezonu 19 galibiyet, 11 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayarak otoriteleri şaşırttı.

-TOP 8'de eşleştiği bir başka Türk ekibi Anadolu Efes'i nefesleri kesen seride 3-2 yenip Final-Four'a kaldı.

-Final-Four'da CSKA Moskova'yı devirerek finale çıkmayı başardı.