Final Four MVP'si Ekpe Udoh
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Ekpe Udoh, THY Euroleague Final maçında yaptığı 5 blokla Olympiakoslu basketbolculara zor anlar yaşattı. Yüksek bir performans sergileyen Ekpe Udoh Final Four'un en iyi oyuncusu seçildi.
Udoh, Final-Four'da ise 14.0 sayı, 12.5 ribaund ve 4.0 blok ortalamalarıyla oynadı.
YUNANLILAR'A POTA ALTINI KARARTTI
THY Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe'de Ekpe Udoh, Olympiakos'a pota altında geçit vermedi. Mücadele boyunca savunmada etkili olan Udoh, Yunan ekibinin hücumlarında yaptığı bloklarla takımına büyük katkıda bulundu. Olympiakos'un yıldız ismi Spanoulis'e yaptığı iki blokla taraftarı hareketlendiren başarılı pivot, takımına da ekstra motivasyon sağladı. Udoh mücadeleyi 10 sayı, 9 ribaund ve 5 blokla tamamladı. Yıldız isim 29 verimlilik puanıyla oynadı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:24
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Şampiyon Fenerbahçe
Toplam 1
Yorum
abrtmayın avrupada en çok ,hatta nba derecesinde yatırım yapılıyor.2. olan olimpiakosdan 10 kat daha fazla para harcıyor fb baskete.geç bile kalındı
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Erman Toroğlu'ndan flaş Şenol Güneş iddiası
Toplam 13
Yorum
BAŞARAN İstemediği oyuncular yüksek ücretle alınıyor ve yatıyorlar Mitroviç bardağı taşırdı onların hamallığını saha çekecek 4 yıldır böyle boyko
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Fenerbahçe'ye taraftar şoku!
Toplam 1
Yorum
Bjkli Ercan 4 kişi mi baya gelmiş yine hiç olmaması lazım
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