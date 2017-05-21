Fenerbahçe - Olympiakos | Canlı
Tribünlerden yarı finalde yükselen o tezahürat gibi: Haydi Fener, haydi Fener haydi... Tam zamanı, tam zamanı şimdi... Kanarya geçtiğimiz sezon bir ribaundla kaçırdığı kupaya sadece 40 dakika uzaklıkta. 21.00’de Sinan Erdem’de başlayan mücadelede tek hedef şampiyonluk...
Büyük gün geldi çattı... Fenerbahçe'nin 14 Ekim 2016'da Brose Bamberg ile evinde oynayarak başladığı THY Euroleague serüveni 35. maça, bir başka deyişle finale dayandı. Sakatlıklar, kan, ter, gözyaşı, hüzünler, sevinçler, zaferler her şey geride kaldı. Artık önümüzde sadece tek bir 40 dakika var. Kanarya 21.00'deki hava atışıyla başlayan mücadelede Olympiakos'un karşısına THY Euroleague zaferi için, basketbolda Avrupa'nın en büyüğü olmak için çıkıyor.
NASIL GELDİLER?
FENERBAHÇE
-Kanarya 30 maçlık normal sezonu 18 galibiyet, 12 mağlubiyetle ilk 4'ün dışında 5. sırada tamamladı.
-TOP 8'de eşleştiği Yunan temsilcisi Panathinaikos'u seride 3-0'la süpürüp Final-Four'a kaldı.
-Final-Four'da Real Madrid'i mağlup ederek finale yükseldi.
OLYMPİAKOS
-Yunan ekibi normal sezonu 19 galibiyet, 11 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayarak otoriteleri şaşırttı.
-TOP 8'de eşleştiği bir başka Türk ekibi Anadolu Efes'i nefesleri kesen seride 3-2 yenip Final-Four'a kaldı.
-Final-Four'da CSKA Moskova'yı devirerek finale çıkmayı başardı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:48
-
Fikret Orman'dan rakiplere gözdağı
Toplam 6
Yorum
FORMAN SAYIN ORMAN BEŞİKTAŞ GAZETESİ KURUP HERE GÜN PARA BASIN
-
Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 5
Yorum
nturk olcanın parası ödenmiştir
-
Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 5
Yorum
nerdesiniz BAŞAKŞEHİRLİ RENKLİLER BURDALAR MI ? O SENE BU SENE BUNDAN SONRA HER SENE ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ DESENE DESENE!
Fenerbahçe - Olympiakos | Canlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.