Fenerbahçe - Olympiakos | Canlı

Büyük gün geldi çattı... Fenerbahçe'nin 14 Ekim 2016'da Brose Bamberg ile evinde oynayarak başladığı THY Euroleague serüveni 35. maça, bir başka deyişle finale dayandı. Sakatlıklar, kan, ter, gözyaşı, hüzünler, sevinçler, zaferler her şey geride kaldı. Artık önümüzde sadece tek bir 40 dakika var. Kanarya 21.00'deki hava atışıyla başlayan mücadelede Olympiakos'un karşısına THY Euroleague zaferi için, basketbolda Avrupa'nın en büyüğü olmak için çıkıyor.





NASIL GELDİLER?

FENERBAHÇE

-Kanarya 30 maçlık normal sezonu 18 galibiyet, 12 mağlubiyetle ilk 4'ün dışında 5. sırada tamamladı.

-TOP 8'de eşleştiği Yunan temsilcisi Panathinaikos'u seride 3-0'la süpürüp Final-Four'a kaldı.

-Final-Four'da Real Madrid'i mağlup ederek finale yükseldi.

OLYMPİAKOS

-Yunan ekibi normal sezonu 19 galibiyet, 11 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayarak otoriteleri şaşırttı.

-TOP 8'de eşleştiği bir başka Türk ekibi Anadolu Efes'i nefesleri kesen seride 3-2 yenip Final-Four'a kaldı.

-Final-Four'da CSKA Moskova'yı devirerek finale çıkmayı başardı.