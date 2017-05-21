Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yöneticisi Can Topsakal'la tribündeki yerini alan Ataman, üçüncülük maçını da takip etti.

Öte yandan, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim de final maçında Fenerbahçe'yi desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.