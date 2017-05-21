Ergin Ataman, F.Bahçe tribününde
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, final maçını Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu tribünden izledi.
Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yöneticisi Can Topsakal'la tribündeki yerini alan Ataman, üçüncülük maçını da takip etti.
Öte yandan, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim de final maçında Fenerbahçe'yi desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:53
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Pek yakında!
Toplam 19
Yorum
Trabzon'da kazanan FB ve Beşiktaş!. aydınus tan çifte görev. maç boyunca gülücükleri hiç kesilmedi maç sonu daha da mutlu olmuştur fark 4 puan onazi haftaya cezalı
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Beşiktaş o takımı satın alıyor
Toplam 3
Yorum
kartal47 mardinden takım al Beşiktaş'ım potansiyel var burda
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Hasan Ali elden kaçabilir
Toplam 21
Yorum
bjk kim alırki bunu laaa:)
Ergin Ataman, F.Bahçe tribününde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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