 Ergin Ataman, F.Bahçe tribününde – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , F.Bahçe tribününde

    <a href="/index/ergin-ataman?id=086c639d-1f85-4983-9b17-e07aa9733e04" class="" rel="tag">Ergin Ataman</a>, F.Bahçe tribününde

    Galatasaray Odeabank Başantrenörü , final maçını Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu tribünden izledi.

    Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yöneticisi Can Topsakal'la tribündeki yerini alan Ataman, üçüncülük maçını da takip etti.

    Öte yandan, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim de final maçında Fenerbahçe'yi desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , F.Bahçe tribününde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.