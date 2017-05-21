 Dixon: Kazandığımız için çok mutluyuz – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Dixon: Kazandığımız için çok mutluyuz

    Dixon: Kazandığımız için çok mutluyuz

    Fenerbahçe’nin yıldız basketbolcusu , THY Euroleague’i kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

    Fenerbahçe, THY Euroleague Finali'nde Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek şampiyon oldu. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan , "Geçen yıl finalde kaybettiğimiz kupayı bu yıl aldık çok mutluyuz. Çok zor bir maç oldu ama çok iyi defans yaptık ve sonunda kupayı kazanmayı başardık" diye konuştu.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:57
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