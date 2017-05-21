Dimitris Itoudis: Real'i yenmek iyi bir şey
CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Real Madrid’i yendikleri maçtan sonra yaptıkları açıklamada, “Altın madalya kazanamadık ama kazanmak kulüp adına önemliydi. Üçüncü olmak dördüncü olmaktan iyidir” dedi.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:02
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Jouse defteri kapandı
Toplam 7
Yorum
Gs Kafa çalışmıyor ki bunlarda.Bu yazdığını sezon başından beri düşünüyorum.Ayrıca 5 yıldır uzun stoper alamadılar.Bunu düşünmemeleri normal
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Vitor Pereira'nın düşüşü sürüyor!
Toplam 1
Yorum
Fır@T90 Kimleri adam edip Türkiye'ye getiriyoruz. Görsünler.
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Bu sezon da bizim
Toplam 1
Yorum
ado şenol bey hakemlerin gösterdiği performanstan dolayı onlara siz teşekkür edecekmisniz
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