 Dimitris Itoudis: Real'i yenmek iyi bir şey – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Dimitris Itoudis: Real'i yenmek iyi bir şey

    Dimitris Itoudis: Real'i yenmek iyi bir şey

    CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Real Madrid’i yendikleri maçtan sonra yaptıkları açıklamada, “Altın madalya kazanamadık ama kazanmak kulüp adına önemliydi. Üçüncü olmak dördüncü olmaktan iyidir” dedi.

    THY Euroleague Final-Four'da üçüncülük maçında İspanyol ekibi Real Madrid'i mağlup eden Rus ekibi CSKA Moskova, sezonu üçüncü tamamladı. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, "Takımımı tebrik etmek istiyorum. Çok iyi oynadılar. Altın madalya kazanamadık ama kazanmak kulüp adına önemliydi. Üçüncü olmak dördüncü olmaktan iyidir. Real Madrid'i de yenmek iyi bir şey" şeklinde konuştu.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:02
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