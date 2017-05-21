 CSKA, Madrid'i farklı geçti – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    CSKA, Madrid'i farklı geçti

    CSKA, Madrid'i farklı geçti

    Basketbol Dörtlü Finali üçüncülük maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, İspanya'nın Real Madrid takımını 24 sayı farkla 94-70 yendi.

    Bu sonuçla Dörtlü Finali'ni CSKA Moskova 3, Real Madrid ise 4. sırada tamamladı.

    Mücadelenin başında Jackson ve Vorontsevich'in basketleriyle 5-0'lık seri bulan CSKA Moskova, 5. dakikayı 7-3 önde geçti. Düşük tempoda devam eden mücadelede takımlar skor üretmekte zorlandı. Teodosic, Higgins ve Hines ile basketler bulan Rus temsilcisi, 9. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 8-18. Kalan sürede üstünlüğünü devam ettiren CSKA Moskova, ilk periyodu 23-10 önde bitirdi.

    Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Teodosic'in yönlendirdiği CSKA Moskova, Fridzon ve Higgins'in skorer oyunuyla 18. dakikada farkı 21 sayıya (20-41) çıkardı. Real Madrid, Llull, Ayon ve Nocioni'nin basketleriyle 8-0'lık seri yakaladı ve periyodun son dakikasına 13 sayı geride girdi: 28-41. Mücadelenin ilk yarısı, CSKA Moskova'nın 45-32 üstünlüğüyle sona erdi.

    Müsabakanın üçüncü çeyreğinin başında Taylor ve Randolph ile etkili olan İspanyol temsilcisi, 23. dakikada farkı 8 sayıya çekti: 39-47. Rakibinin farkı daha fazla kapatmasına izin vermeyen ve 25. dakikayı 56-44 üstün geride bırakan CSKA Moskova, periyodu da 69-56 önde tamamladı.

    Üstün götürdüğü maçın son çeyreğinde rakibinin konsantrasyonunu kaybetmesiyle rahat bir oyun ortaya koyan CSKA Moskova, parkeden 24 sayı farkla 94-70 galip ayrıldı.

    Tüm oyuncuların skor ürettiği CSKA Moskova'da Hines, 14 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:24
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