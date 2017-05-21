Avrupa'nın kralı Obradovic
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertliler ile İstanbul’da kazandığı şampiyonlukla Euroleague’deki 9. zaferini elde etti.
Obradovic, Fenerbahçe ile şampiyon olmadan önce Partizan (1992), Juventud Badalona (1994), Real Madrid (1995), Panathinakos (2000, 2002, 2007, 2009) ile Euroleague zaferini yaşamıştı.
Obradovic: 9 - Sfairopoulos: 2
THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe, finalde Yunan ekibi Olympiakos'u mağlup etti ve şampiyon oldu. Bu maç iki takımın başantrenörleri açısından da önem arz ediyordu. İki koç, daha öncede Yunanistan Ligi'nde ve THY Euroleague'de toplam 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe Başantrenörü 8 kez Olympiakos Başantreörü Sfairopoulos'u mağlup etmişti. Bu galibiyet, Obradovic rakibine karşısı 9. maçını kazandı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:06
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Şampiyon Fenerbahçe
Toplam 1
Yorum
abrtmayın avrupada en çok ,hatta nba derecesinde yatırım yapılıyor.2. olan olimpiakosdan 10 kat daha fazla para harcıyor fb baskete.geç bile kalındı
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Erman Toroğlu'ndan flaş Şenol Güneş iddiası
Toplam 13
Yorum
BAŞARAN İstemediği oyuncular yüksek ücretle alınıyor ve yatıyorlar Mitroviç bardağı taşırdı onların hamallığını saha çekecek 4 yıldır böyle boyko
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Fenerbahçe'ye taraftar şoku!
Toplam 1
Yorum
Bjkli Ercan 4 kişi mi baya gelmiş yine hiç olmaması lazım
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