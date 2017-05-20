Yıldırım soyunma odasında başarı diledi

Sahadan çıkarak takımın soyunma odasına giden Yıldırım, tüm oyuncu ve teknik ekibe başarılar diledi. Artık kupayı kazanmaları gerektiğini belirten Aziz Yıldırım'ın "Siz en büyüksünüz. Taraftarın önünde bunu başarabilirsiniz. Önce bu maçı alın ardından finalde inşallah kupa sizin" dediği öğrenildi.