Yıldırım soyunma odasında başarı diledi
THY Euroleague Final Four'da Real Madrid ile karşılaşacak olan Fenerbahçe takımı soyunma odasında son hazırlıklarını yaparken Başkan Aziz Yıldırım'ın sürprizi ile karşılaştı.
Sahadan çıkarak takımın soyunma odasına giden Yıldırım, tüm oyuncu ve teknik ekibe başarılar diledi. Artık kupayı kazanmaları gerektiğini belirten Aziz Yıldırım'ın "Siz en büyüksünüz. Taraftarın önünde bunu başarabilirsiniz. Önce bu maçı alın ardından finalde inşallah kupa sizin" dediği öğrenildi.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:56
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
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