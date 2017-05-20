Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle THY Avrupa Ligi'nin "en iyileri" ödüllendirildi.

Törene Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşma yapan Jordi Bertomeu, İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun çok başarılı geçtiğini belirterek, "Burada olmaktan onur duyuyorum. Bana gösterilen konukseverliğe teşekkür ediyorum. Dörtlü Final'i buraya getirmek harika bir karardı. Berlin'deki Dörtlü Final'den sonra 5 dakikalık konuşmanın ardından karar aldık. Bunun doğru bir karar olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

Bertomeu'dan sonra söz alan İlker Aycı ise "Tüm başantrenörlere, oyunculara ve kulüplere teşekkür ediyorum. Son 6 yıldır Avrupa'nın en iyi havayolu olarak taşıdığımız vizyon, Bertomeu'nun vizyonu ile örtüşmekte. Eğer iyi bir takım olmasaydık böyle büyük bir organizasyonu ortaya koyamazdık." diye konuştu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'e değinen Aycı, "İstanbul, çok özel bir yer. Bütün kültürlerin buluştuğu nokta, demokrasinin beşiği burası. Bu şehir, tüm takımlar için çok özel bir yer. Yarın mükemmel bir oyuna da ev sahipliği yapacak. Tüm oyunculara, başantrenörlere ve kulüplere dünkü maçları yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Kazansanız da kaybetseniz de basketbolu sevenlerin ve Türk vatandaşlarının kalbindesiniz." şeklinde görüş belirtti.

İlker Aycı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na da desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Ödüller

Sergio Llull'un MVP seçildiği organizasyonda kategorilere göre ödül alan basketbolcular şöyle:

Sezonun en iyi hareketi: Anthony Randolph (Real Madrid)

Yükselen yıldız: Luka Doncic (Real Madrid)

En iyi savunma oyuncusu: Adam Hanga (Baskonia)

Sayı kralı: Keith Langford (Unics Kazan)

En iyi 5: Bogdan Bogdanovic, Ekpe Udoh (Fenerbahçe), Sergio Llull (Real Madrid), Nando De Colo (CSKA Moskova), Georgios Printezis (Olympiakos)

Oyunculara ödüllerini eski milli basketbolcular İbrahim Kutluay ve Mirsad Türkcan'ın da aralarında bulunduğu Avrupa Ligi'nin eski yıldız basketbolcuları verdi.



Llull: "Bu ödülü almak benim için bir onur"

Sezonun en değerli oyuncusu seçilen İspanyol basketbolcu Sergio Llull, büyük onur duyduğunu söyledi.

Ödülü almasının ardından teşekkür konuşması yapan Llull, "Bu ödülü almak benim için bir onur. Bugün ödül alan tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Tüm taraftarlara ve basın mensuplarına bana oy verdikleri için teşekkür ediyorum. Başantrenörümüze ve takım arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda tüm yıl boyunca bizimle mücadele veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı bu ödülü kazanmak mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.