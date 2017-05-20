 Taksim'de ‘Konstantinopolis’ kavgası – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Taksim'de ‘Konstantinopolis’ kavgası

    Taksim'de ‘Konstantinopolis’ kavgası
    Final Four için İstanbul'a gelen ve Taksim'deki bir otelde kalan Olympiakos taraftarlarından bir bölümü öğlen saatlerinde İstiklal Caddesi'nde meşale yakıp "Konstantinopolis" diye tezahürat yapınca ortalık karıştı. Vatandaşlar ile Yunanlılar arasında kavga çıktı. Havai fişeklerin de kullanıldığı kavgada, Yunan taraftarlardan 1'i bacağından bıçaklandı, 5 kişi de yaralandı. İlk etapta kavgaya karışan 4 kişi ise polis merkezine götürüldü. Tedavi edilen 6 Yunan taraftarı taburcu edilirken, polis tarafından gözaltına alındılar.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:05
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taksim'de ‘Konstantinopolis’ kavgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.