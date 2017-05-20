Taksim'de ‘Konstantinopolis’ kavgası

Final Four için İstanbul'a gelen ve Taksim'deki bir otelde kalan Olympiakos taraftarlarından bir bölümü öğlen saatlerinde İstiklal Caddesi'nde meşale yakıp "Konstantinopolis" diye tezahürat yapınca ortalık karıştı. Vatandaşlar ile Yunanlılar arasında kavga çıktı. Havai fişeklerin de kullanıldığı kavgada, Yunan taraftarlardan 1'i bacağından bıçaklandı, 5 kişi de yaralandı. İlk etapta kavgaya karışan 4 kişi ise polis merkezine götürüldü. Tedavi edilen 6 Yunan taraftarı taburcu edilirken, polis tarafından gözaltına alındılar.