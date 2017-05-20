“Seyircimizin önünde kupayı kaldıracağız”
Fenerbahçe’nin kaptanı Melih Mahmutoğlu, Olympiakos maçında ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, taraftarlarının önünde kupayı alacaklarını vurguladı.
"Spanoulis önderliğinde oynuyorlar"
Olympiakos hakkında da açıklamalarda bulunana başarılı oyuncu, "Çok saygı duyduğumuz, senelerdir Final-Four'da olan bir ekip. Spanoulis önderliğinde oynuyorlar. O da dün ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bu sene kupayı çok istiyoruz ve hak ediyoruz. Onların en önemli oyuncularını en iyi şekilde durdurup, kupaya ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:57
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Boyko dönecek
Toplam 4
Yorum
e4r5t Boyko başarısız falan değil. Onu Tolga için ezdi ŞEnol Güneş. Boyko duygusal. Ama Fabriden daha yetenekli. Fabri iyi kaleci ama bazen çılgın
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Kravets kapışması
Toplam 11
Yorum
uLTRASLAN Bence BJKye gelir. Ne diye orta sıra takımına gitsinki. Tek kulvarda bile yarşmayan FBde ne yapacak.
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Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a şok
Toplam 9
Yorum
ASWER TOLGAY AÇIĞI KAPATABİLECEK HATTA DAHA FAZLA HÜCUM DESTEĞİ YAPABİLEN Bİ OYUNCU. BU ARADA DÜNYANIN BİLDİĞİ BİR GÖKHAN İNLERİN VAR VE KULÜBEDE
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