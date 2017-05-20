 “Seyircimizin önünde kupayı kaldıracağız” – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    “Seyircimizin önünde kupayı kaldıracağız”

    “Seyircimizin önünde kupayı kaldıracağız”

    Fenerbahçe’nin kaptanı Melih Mahmutoğlu, Olympiakos maçında ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, taraftarlarının önünde kupayı alacaklarını vurguladı.

    THY Euroleague Finali'nde Olympiakos ile yarın karşılaşacak olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen antrenmandan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu, finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Real Madrid maçında istediğimiz her şeyi sahaya yansıttık. Aslında rahat geçen bir maç oldu. Her şey bir maça kaldı. Olympiakos maçında elimizden geleni yapacağız. Daha agresif ve coşkulu oynayarak, inşallah seyircimizin önünde kupayı kaldıracağız" şeklinde konuştu.

    "Spanoulis önderliğinde oynuyorlar"
    Olympiakos hakkında da açıklamalarda bulunana başarılı oyuncu, "Çok saygı duyduğumuz, senelerdir Final-Four'da olan bir ekip. Spanoulis önderliğinde oynuyorlar. O da dün ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bu sene kupayı çok istiyoruz ve hak ediyoruz. Onların en önemli oyuncularını en iyi şekilde durdurup, kupaya ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:57
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