Olympiakos’tan CSKA’ya darbe

THY Avrupa Ligi Final Four mücadelesinde finale çıkan ilk takım Yunan ekibi oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta CSKA Moskova’yı son çeyrekte geçen Olympiakos, F.Bahçe’nin rakibi oldu

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos, Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı 82-78 yenerek finale yükseldi. İlk çeyrek 18-12'lik üstünlükle geçen Rus ekibi soyunma odasına da 40-33 üstün gitti.



Son çeyrekte büyük çekişme

İkinci yarı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Olympiakos, Mantzaris ve Agravanis'in son 35 saniyede attığı üç sayılık basketlerle final periyoduna girilirken farkı 4'e düşürdü: 64-60. Spanoulis'in basketiyle de 36'da maça dengeyi getirdi: 71-71. Kalan bölümde hata yapmayan Yunan ekibi sahadan 82-78 galip ayrılarak F.Bahçe'nin rakibi oldu.



Muhteşem bir geri dönüş

Olympiakos, Dörtlü Final'de hiç kaybetmediği CSKA Moskova'ya karşı yine önemli bir geri dönüşe imza attı. İstanbul'da 2012 yılında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan Dörtlü Final'in finalinde rakibini 19 sayı geriden gelerek son saniye basketiyle yenen Olympiakos, 5 yıl sonra aynı salonda rakibine yine şans tanımadı. Olympiakos, CSKA'ya karşı Dörtlü Final'de oynadığı 4. maçını da kaybetmedi. Yunan ekibi, CSKA'yı 2012 yılında finalde, 2013 ve 2015'te ise yarı finalde elemişti.



Teodosic'in çabası yetmedi

Final -four ilk maçında en skorer CSKA'da 23 sayı ile oynayan Teodosic oldu. Ancak Teodisic'in çabası yenilgiyi önleyemedi. Yunan temsilcisi Olympiakos da ise Spanoulis, Papanikolaou ve Printezis üçlüsü 14 sayı ile oynadı ve takımını zafere taşıdı.



Çok akıllıca oynadık

Olympiakos'un hocası Sfairopoulos, "Çok önemli bir galibiyetti. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi. Sfairopoulos, "Çok önemli 3 sayılar attık. Öne geçtikten sonra oyuncular çok daha akıllıca oynadı. Son birkaç dakikada oyunu hem savunmada hem de hücumda kontrol ettik" diye konuştu.