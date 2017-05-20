Kod adı: Obrakadabra!

Avrupa’nın en kariyerli hocası olan Obradovic, 11’inci kez finale yükseldi. Obra, 10 finalin 8’ini kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin usta hocası Zeljko Obradovic, Real Madrid karşısında takımını yine bir orkestra şefi, bir satranç ustası gibi yönetti. 'Obrakadbra' lakaplı Sırp çalıştırıcı, "Çok iyi bir maç oynadık. Oyuncularım çok iyi oynadı ama taraftara da çok çok teşekkür ediyorum. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Başından sonuna kadar müthiş bir takıma karşı oynadık. Uzun süre onları 4 asistte tuttuk. Unutmayalım ki; Real Madrid, Euroleague'in en çok asist yapan takımı. Onları bu seviyede tutmamız bizim savunmamızdı. Faul probleminden dolayı Bobby'i biraz erken kenara almamız gerekti" dedi. Finalde karşılaşacakları Olympiakos'u da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Olympiakos çok çok iyi bir takım. Maçta hep kalmayı başarabiliyorlar. Burada taraftarı da var. Çok zor bir maç olacak" ifadesini kullandı.