‘İnanılmaz bir maçtı’

Maçın en skorer ismi olan Ekpe Udoh, galibiyet sonrası "İnanılmaz bir maç oldu. Real'i de kutluyorum. Olympiakos çok zor bir rakip ama bizde hazır olacağız" dedi. Yıldız oyuncu maçta 38 dakika oyunda kalmasıyla ilgili ise "Tanrı'ya şükrediyorum ama takım arkadaşlarım beni çok iyi besledi. Takım arkadaşlarım olmadan bunu yapamam" diye konuştu. Udoh, 18 sayı ve 12 ribaunt ile mücadele etti.