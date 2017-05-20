Hayal değil REAL: Fenerbahçe finalde
Sarı-lacivertli temsilcimiz, THY Avrupa Ligi Final Four yarı finalinde normal sezonun lideri Real Madrid’i resmen parkeye gömdü. Kanarya, yarın akşam saat 21.00’de Olympiakos ile finalde karşılaşacak
ÇOK AKILLI OYNADILAR
İkinci devre karşılıklı basketlerle başlarken Udoh ve Kalinic'in basketleriyle Real Madrid'e cevap veren Kanarya, 25. dakikayı 15 sayı farkla 52-37 önde geçti. Caroll ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan Caroll'a, Udoh skorer oyunuyla yanıt verdi ve periyot 63-50 Fenerbahçe lehine bitti. Son çeyrekte Real, 34'te farkı 8 sayıya düşürse de Fenerbahçe'nin diri ve akıllı oyununa karşı gelemedi. Avantajını maç sonuna kadar korudu ve maçı 84-75 kazandı. Finale yükselen Fenerbahçe, yarın saat 21.00'de Olympiakos ile şampiyonluk için mücadele edecek.
AZİZ YILDIRIM SAHA İÇİNDE
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, maçı saha içi koltuklarından izledi. Genel sekreteri Mahmut Uslu ve yöneticilerle seyreden Başkan Yıldırım'ın, heyecanlı olduğu gözlendi.
TÜM CAMİA TRİBÜNDEYDİ
Dev maçı basketbol camiasının önde gelen isimleri izledi. F.Bahçe yöneticisi Ali Koç, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman da tribündeydi.
LASO: NE YAPSAK OLMADI
REAL Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Fenerbahçe karşısında bu seviyede çok kötü bir performans sergilediklerini belirterek, "Dönmek için çalıştık ama ne yapsak olmadı" dedi.
DİXON: KUPAYI ALACAĞIZ
Sarı-lacivertli takımın başarılı ismi Bobby Dixon, "Bu maçın belirleyici noktası savunma oldu. Kendime ve takıma güvenim tam. Biz bu kupayı alacağız" diye konuştu.
ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ FİNAL
Kanarya, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez final oynayacak. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Berlin'deki finalde CSKA Moskova'ya uzatmalarda 101-96 mağlup olmuştu.
2015 yılının rövanşını aldı
Fenerbahçe, Real Madrid'i yenerek 2014-2015 sezonunda Madrid'de oynanan Final Four'un rövanşını aldı. Kanarya, yarı finalde Real'e 96-87 yenilip final şansını yitirmişti.
KOMŞU İLE 13. RANDEVU
THY Avrupa Ligi finalinde pazar akşamı Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibi ile 13. kez kozlarını paylaşacak. Bu maçlarda Komşu'nun 7'ye 5 üstünlüğü var.
BAKAN KILIÇ'TAN MESAJ
GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i yenerek finale yükselmesinin ardından sarı- lacivertli kulübe tebrik mesajı gönderdi. Kılıç, finalde Olympiakos ile karşılaşacak F.Bahçe'ye başarı diledi.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:04
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
Hayal değil REAL: Fenerbahçe finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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