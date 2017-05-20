Hayal değil REAL: Fenerbahçe finalde

Sarı-lacivertli temsilcimiz, THY Avrupa Ligi Final Four yarı finalinde normal sezonun lideri Real Madrid’i resmen parkeye gömdü. Kanarya, yarın akşam saat 21.00’de Olympiakos ile finalde karşılaşacak

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya'nın Real Madrid takımını 84-75 yenen Fenerbahçe, finalde Yunan ekibi Olympiakos'un rakibi oldu. Maça hızlı başlayan ve boyalı alanı etkili kullanan F.Bahçe, 7. dakikada farkı haneli farka (17-7) ulaşan Kanarya, kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermedi ve ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı. İkinci çeyreğin ilk 3,5 dakikasında sadece 2 sayı atan Fenerbahçe, 16. dakikada Real'in yakaladığı 11-0'lık seri sonrası rakibine yakalandı ve skor 26-24 oldu. Ama yine gaza basan Kanarya, devreyi 37-27 galip bitirdi.



ÇOK AKILLI OYNADILAR

İkinci devre karşılıklı basketlerle başlarken Udoh ve Kalinic'in basketleriyle Real Madrid'e cevap veren Kanarya, 25. dakikayı 15 sayı farkla 52-37 önde geçti. Caroll ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan Caroll'a, Udoh skorer oyunuyla yanıt verdi ve periyot 63-50 Fenerbahçe lehine bitti. Son çeyrekte Real, 34'te farkı 8 sayıya düşürse de Fenerbahçe'nin diri ve akıllı oyununa karşı gelemedi. Avantajını maç sonuna kadar korudu ve maçı 84-75 kazandı. Finale yükselen Fenerbahçe, yarın saat 21.00'de Olympiakos ile şampiyonluk için mücadele edecek.



AZİZ YILDIRIM SAHA İÇİNDE

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, maçı saha içi koltuklarından izledi. Genel sekreteri Mahmut Uslu ve yöneticilerle seyreden Başkan Yıldırım'ın, heyecanlı olduğu gözlendi.



TÜM CAMİA TRİBÜNDEYDİ

Dev maçı basketbol camiasının önde gelen isimleri izledi. F.Bahçe yöneticisi Ali Koç, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman da tribündeydi.



LASO: NE YAPSAK OLMADI

REAL Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Fenerbahçe karşısında bu seviyede çok kötü bir performans sergilediklerini belirterek, "Dönmek için çalıştık ama ne yapsak olmadı" dedi.



DİXON: KUPAYI ALACAĞIZ

Sarı-lacivertli takımın başarılı ismi Bobby Dixon, "Bu maçın belirleyici noktası savunma oldu. Kendime ve takıma güvenim tam. Biz bu kupayı alacağız" diye konuştu.



ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ FİNAL

Kanarya, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez final oynayacak. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Berlin'deki finalde CSKA Moskova'ya uzatmalarda 101-96 mağlup olmuştu.



2015 yılının rövanşını aldı

Fenerbahçe, Real Madrid'i yenerek 2014-2015 sezonunda Madrid'de oynanan Final Four'un rövanşını aldı. Kanarya, yarı finalde Real'e 96-87 yenilip final şansını yitirmişti.



KOMŞU İLE 13. RANDEVU

THY Avrupa Ligi finalinde pazar akşamı Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibi ile 13. kez kozlarını paylaşacak. Bu maçlarda Komşu'nun 7'ye 5 üstünlüğü var.



BAKAN KILIÇ'TAN MESAJ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i yenerek finale yükselmesinin ardından sarı- lacivertli kulübe tebrik mesajı gönderdi. Kılıç, finalde Olympiakos ile karşılaşacak F.Bahçe'ye başarı diledi.