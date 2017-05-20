 Fenerbahçe 'de hazırlıklar sürdü – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe 'de hazırlıklar sürdü

    Fenerbahçe 'de hazırlıklar sürdü

    THY Euroleague Finali’nde Olympiakos ile yarın karşılaşacak Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü.

    THY Euroleague Final-Four'da Real Madrid'i geçerek finale yükselen Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Final maçı öncesinde sarı-lacivertliler, karşılaşmanın oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir antrenman gerçekleştirdi. Obradovic'in öğrencileri, basına açık bölümde şut antrenmanı gerçekleştirdi. Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak final maçı yarın saat 21.00'de başlayacak.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:18
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