 Taraftarlarla bir araya geldiler – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Taraftarlarla bir araya geldiler

    Taraftarlarla bir araya geldiler

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde bugün başlayacak Dörtlü Final öncesi efsane basketbolcular, "Fan Zone"da taraftarlarla bir araya geldi.

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde bugün başlayacak Dörtlü Final öncesi, efsane basketbolcular taraftarlarla bir araya geldi.

    Zeytinburnu'nda kurulan "Fan Zone"da Avrupa Ligi'nde boy göstermiş eski milli basketbolcular İbrahim Kutluay, Mirsad Türkcan, Ermal Kurtoğlu ile ABD'li Joe Arlauckas, Hırvat Nikola Vujcic, Alman Patrick Femerling, Sloven Matjaz Smodis, Yunan Theodoros Papaloukas ve Michalis Kakiouzis çocuklarla gösteri maçı oynadı.

    Avrupa Ligi'nin sosyal sorumluluk projesi "One Team" kapsamında eski basketbolcuların çocuklarla yaptığı gösteri maçına basketbolseverler de ilgi gösterdi. Efsane isimler daha sonra hayranlarına imza dağıtarak onlarla fotoğraf çektirdi.

    Zeytinburnu'nda bir alışveriş merkezinde kurulan alanda taraftarlar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gün boyu etkinliğin süreceği alana, Dörtlü Final'de yer alacak Fenerbahçe, Real Madrid, Olympiakos ve CSKA Moskova'nın taraftarları ağırlıklı olarak ilgi gösterdi.

    Konserlerin yanı sıra Dörtlü Final'de yer alan takımların bazı oyuncularının da ziyaret edeceği "Fan Zone", 21 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:14
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