Şimdi şov zamanı

Bu sezon Ülker Arena’da takımlarını yalnız bırakmayan 12 numara, Final Four’da da işbaşında olacak. 15 bin kapasiteli salonda 10 bin F.Bahçeli tezahüratları ve şovlarıyla hazır bulunacak

Türkiye ve Avrupa'da takımlarını bir an olsun yalnız bırakmayan F.Bahçe taraftarları, Final Four için de geri sayıma geçti. Aylar öncesinden biletlere yoğun ilgi gösteren sarı-lacivertliler, bugün başlayacak turnuvada şova hazırlanıyor. 15 bin kapasiteli Sinan Erdem'i sarı-laciverte boyamaya hazırlanan 12 numara, 10 bin kişiyle Madrid maçına akın edecek.



SÜPER KOREOGRAFİLER HAZIR

Tribünlerde görsel şovlar yapmayı planlayan Fenerbahçe taraftarları, hazırlanan koreografilerle de Final Four'a damga vurmayı hedefliyor. Üst üste 3. kez katıldığı Dörtlü Final'de şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen sarı-lacivertliler, sosyal medyada da organize oluyor. Yapılan çağrılarla salona gidecek tüm taraftarların sarı tişört giymesi bekleniyor.



YÖNETİM HAZIR KITA

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Final Four müsabakalarında Fenerbahçe Yönetimi de tam kadro yerini alacak. Sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım ve kurmayları, bugünkü Real Madrid karşılaşmasını kendilerine ayrılan bölümden takip edecek.



BİLETLERDE SON DAKİKA

F.Bahçe kazanacak Blatt: HAFTALAR öncesinden karaborsaya düşen THY Avrupa Ligi Final Four biletlerinin fiyatları dudak uçuklatıyor. İki hafta önce 242 bin TL'ye kadar çıkan bilet fiyatları, turnuvanın bugün başlayacak olması nedeniyle düşüşe geçti. Biletlerine alıcı arayanlar, internet sitelerinde ve forumlarda 2 bin ile 10 bin TL arasında satış yapıyor



650 KAMERA İŞBAŞINDA

Avrupa'nın 1 numaralı kupası için Sinan Erdem Spor Salonu'nda tam 650 kamera olacak. Zorlu maçlar öncesi hazır hale gelen 15 bin kişilik salon ve çevresinde organizasyon boyunca her an kayıt altına alınacak. Ayrıca salona 400 kilometre kablo döşenirken, bin basın mensubuna aynı anda hizmet verilecek.