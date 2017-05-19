 ''Sihirli şehir'' – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    ''Sihirli şehir''

    ''Sihirli şehir''

    “Bu organizasyonun İstanbul’da yapılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul, gerçekten sihirli bir şehir. Kültürlerin harmanlandığı bir yer. Basketbol için de büyük bir tutku var.”

    THY Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Final Four basın toplantısına katıldı. Bertomeu, mükemmel bir organizasyon gerçekleştirileceğine inandığını söylerken, İstanbul'un dev organizasyon için biçilmiş kaftan olduğunu belirtti.

    DEV ORGANİZASYONA BÜYÜK DESTEK
    Basın toplantısı organizasyonu için İstanbul Boğazı'ndaki Çırağan Sarayı'ndan daha iyi bir yerin düşünülemeyeceğini vurgulayan Euroleague CEO'su, "Bu organizasyonun İstanbul'da yapılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. THY'ye, TBF ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Dünya çapında bir organizasyon için büyük destek verdiler. İstanbul, gerçekten sihirli bir şehir. Kültürlerin harmanlandığı bir yer. İstanbul'da basketbol için de büyük bir tutku var" diye konuştu.

    BU BİR DORUK NOKTASI
    , profesyonel anlamda müthiş bir Avrupa Ligi organizasyonu oluşturduklarının altını çizdi. Bertomeu, "İstanbul'da bu önemli dönemin şampiyonunu öğreneceğiz. Yeni formatta ilk sezonun son dokunuşlarıyla ilgili değil, bu bir doruk noktası. Beş yıllık yolculuğumuzun sonunu da işaret ediyor. THY Avrupa Ligi'ni gerçek bir Avrupa ligine dönüştürdük" dedi.

    BU FORMATI KORUYACAĞIZ
    Bu sezon ilk kez uygulanan deplasmanlı lig usulü formatında verilen destekle büyük mesafe katettiklerini vurgulayan Bertomeu, "Normal sezon ve play-off serileri müthişti. Ligde kaç takım olursa olsun, yine bu formatı koruyor olacağız. Geleceğe doğru ilerlerken yeni sorunlarla karşılaşsak da ne yaşarsak yaşayalım, bu formatı koruyacağız" bilgisini verdi.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:26
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