Sfairopoulos: 'Panik yapmadık'

Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Olympiakos, THY Euroleague Final-Four'da karşılaştığı CSKA Moskova'yı skorla mağlup ederek, finale yükseldi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, "Çok önemli bir kazanımdı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Panik yapmamamız çok önemliydi. İlk yarıda 15 sayı geri düştüğümüzde farkı azaltmamamız çok önemliydi. İkinci yarının başında iyi oynadık. 2, 3 sayı fark kalmıştı. İkinci yarıda iyi oynadık. Son çeyrekte savunmada çok iyiydik. Çok önemli 3 sayı atışları bulduk. Öne geçtikten sonra akıllı oynadık. Oyunu kontrol ettiler. Çok önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Taraftarlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum kazandığımız için. Basketbol takım oyunudur. Ben oyuncuların adını öne çıkarmak istiyorum kendi adımı değil" şeklinde konuştu.